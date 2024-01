Cheguei na Feira há 45 anos e a cidade já me encantava. Pouquíssimas cidades do interior do Brasil todo são capazes de encantar tanto quanto a Feira. Feira começa a trabalhar 6 da manhã, de domingo a domingo. Feira tem tudo. Se não tiver, cria.

Feira oferece oportunidades. Oportunidades sérias para vencer na vida, com dignidade, com trabalho. E a grande maioria dos habitantes desta terra vence assim. E só olhar pra rotina da Feira com olhos de quem sabe enxergar a vida.

Quem fala mal da Feira não a conhece, ou é um estelionatário frustrado, derrotado pelo sucesso dela. É um pobre e incompetente oportunista escanteado pela cidade das oportunidades. Vive perambulando pelo puxa-saquismo, extrapolando no ridículo.

Do nada, meu deu vontade de escrever isto agora sobre a Feira. Porque a Feira de Santana encanta, de tudo!

(Foto: Edson Felloni Borges)