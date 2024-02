Ex-prefeito de Sobral (CE) visita Feira de Santana para promover ‘alfabetização na idade certa’

Nesta quinta-feira, 1º, o prefeito Colbert Martins Filho e a secretária municipal de Educação Anaci Paim receberam o ex-prefeito da cidade de Sobral, no Ceará, Veveu Arruda. Veveu é diretor executivo da Associação Bem Comum, que apoia o município no desenvolvimento do programa Caminhos da Educação.

A iniciativa do Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, tem o objetivo de assegurar a alfabetização das crianças na idade certa e a aprendizagem adequada das competências das séries iniciais do Ensino Fundamental.

O diretor executivo da Associação destacou também o potencial de Feira de Santana em relação à educação: “Feira tem uma capacidade muito grande e a gente percebe isso, primeiro, na vontade do prefeito. Nos locais onde o líder político lidera o programa ao lado da equipe, acompanhando de perto cada ação, os resultados são mais imediatos.”

De acordo com o prefeito Colbert Martins Filho, a meta é alcançar um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) tão bom quanto o de Sobral. A cidade ocupa o primeiro lugar no ranking de qualidade da educação básica.

Este ano, uma nova avaliação será feita para analisar a evolução do desempenho dos estudantes do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental após as intervenções. “Vamos avaliar as competências e habilidades que foram adquiridas, se o letramento melhorou, se é um leitor que tem fluência e se está compatível com o ano escolar que ele está desenvolvendo”, pontua a Secretária de Educação do município, Anaci Paim.