Unidade de Coleta da Hemoba em Feira de Santana atenderá aos sábados

A Unidade de Coleta e Transfusão da Hemoba em Feira de Santana, localizada na Avenida Presidente Dutra, funcionará também aos sábados a partir deste sábado (3), das 8h às 13h. Durante a semana, a unidade atende os voluntários à doação de sangue e ao cadastro de medula óssea de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A UCT é destinada ao atendimento hemoterápico dos moradores de Feira e dos 28 municípios da Região de Saúde, que abrange uma população de 1.184.358 habitantes.

A UCT possui capacidade de atendimento para até 150 candidatos por dia e 2.400 bolsas de sangue por mês, considerando a capacidade de coleta de 120 bolsas diárias. Tem uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, biomédicos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, técnicos em análises clínicas e auxiliares de enfermagem. Presta também os serviços de expedição e compatibilidade de bolsas, com atendimento diário e ininterrupto durante 24 horas por dia.

Critérios para doação

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. É necessária apresentação de um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum nem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação. Não pode ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento e deve ter dormido por, no mínimo, seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas quatro horas anteriores ao procedimento.