Embasa vai patrocinar projetos culturais para melhorar imagem junto ao povo

Mergulhada em uma crise de imagem no Estado, e em especial em Feira de Santana, a Embasa vai tentar reconstruir “um relacionamento positivo com a sociedade” e resgatar uma “reputação socialmente responsável e solidária”, com investimento em patrocínios a projetos de várias vertentes culturais e de olho na “valorização e promoção da cidadania”.

Até meio-dia do próximo dia 16, a Embasa recebe inscrições de projetos para solicitação de patrocínio.Todas as instruções e documentos do Chamamento Público estão publicados no site da empresa (www.embasa.ba.gov.br)

Podem ser inscritos projetos nas áreas cultural, social, esportiva, educacional e de inovação tecnológica

Serão selecionados projetos que não possuam finalidade lucrativa e que contribuam para a valorização e a promoção da cidadania nas vertentes cultural, social, esportiva, educacional e de inovação tecnológica.

A participação será por meio de concessões de patrocínio financeiro de alcance social a projetos que estejam alinhados com a identidade organizacional da Embasa e que agreguem atributos específicos à sua marca e imagem institucional.

Os interessados devem observar os critérios, etapas e condições para elegibilidade, além da documentação exigida, contrapartidas e prestação de contas. Os projetos de solicitação de patrocínio financeiro são recepcionados e analisados pela Comissão Técnica de Patrocínio da Embasa conforme os critérios de elegibilidade e de seleção. Para dar entrada no processo, é preciso ler atenciosamente e seguir as regras do edital do Chamamento Público. Os formulários publicados no site devem ser preenchidos e encaminhados para o e-mail pg.patrocinio@embasa.ba.gov.br