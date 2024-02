Antigo CAIC, no Feira 7, foi todo reformado e voltará a funcionar em breve

Depois de ter sido totalmente reformada e ampliada, a Escola Municipal Prof. José Raimundo Pereira de Azevedo (antigo CAIC), no conjunto Feira VII, está pronta para ser entregue à comunidade. A unidade escolar passou por uma grande transformação com o objetivo de atender ainda melhor os mais de 1.000 estudantes matriculados.

Durante a execução da reforma, o piso antigo foi demolido e substituído por um piso novo e de alta resistência, as redes elétrica e hidráulica foram reestruturadas, alguns ambientes foram parcialmente demolidos para ampliação, além do serviço de pintura em toda a escola.

Foi construído um pátio coberto para garantir aos estudantes mais um ambiente de socialização confortável, reforma da quadra de esportes e ampliação do auditório, que agora tem capacidade para 90 pessoas.

A escola conta com dois módulos. O primeiro tem dois pavimentos. No térreo estão os cômodos administrativos, além do refeitório, salas multiuso, de vídeo e laboratórios, entre outros. Já o primeiro andar abriga 13 salas de aula, um banheiro adaptado e uma sala de depósito.

O módulo 2 conta com sete salas de aula, oito salas para os setores administrativos, auditório ampliado, biblioteca, almoxarifado, salas de oficina e arquivo, além de banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Todos os ambientes são climatizados com aparelhos de ar condicionado instalados.