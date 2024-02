Imunização de crianças contra dengue continua nesta sexta

Um total de 155 crianças de 10 e 11 anos foram vacinadas contra a dengue no primeiro dia de vacinação, quinta-feira (15). A imunização ainda continua nesta sexta-feira (16), das 8h às 16h, no auditório da SMS, localizado na Avenida João Durval Carneiro, e no Centro de Saúde Especializado Dr. Leone Coelho Lêda (CSE) localizado na Rua Professor Germiniano Costa, S/N, Centro.

A vacinação também será realizada, das 8h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) – Cassa, Caseb I, CSU, Dispensário Santana, Irmã Dulce, Mangabeira, Serraria Brasil e Subaé.

As unidades vinculadas ao programa Saúde na Hora, com funcionamento ampliado das 8h às 20h30, são oportunidade para os pais levarem seus filhos para se vacinar no período da noite. São elas: Campo Limpo I, V e VI; Liberdade I, II e III; Queimadinha I, II e III; Parque Ipê I, II e III; Videiras I, II e III; Rua Nova II, III e Barroquinha.

Para receber as doses, deve apresentar documento de identidade, cartão SUS e caderneta de vacinação. Vale destacar que a aplicação será feita somente na presença dos pais ou responsável legal, garantindo um acompanhamento adequado e a segurança das crianças e adolescentes.