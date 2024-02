Salvador, manhã de sábado, sol vigoroso, algumas nuvens e mar tranquilo. Foi então que, no rádio, toca “Que tal um samba?”, de Chico Buarque. “Será música antiga, que nunca ouvi?”. Não: a canção é recente, de 2022, descobri depois. Ouvindo-a pela primeira vez, percebi que traduzia com perfeição o quadriênio nefasto que o Brasil atravessou nos últimos tempos.

Depois daquela descoberta, vira e mexe ouço-a novamente. Como traduz o Brasil doente que emergiu com a ascensão da extrema-direita ao poder: “Então que tal puxar um samba/Puxar um samba legal/Puxar um samba porreta/Depois de tanta mutreta/Depois de tanta cascata/Depois de tanta derrota/Depois de tanta demência”.

Não para por aí, porém. Há esperança, há perspectiva de futuro, de dias melhores: “De novo com a coluna ereta que tal?/Juntar os cacos, ir à luta/Manter o rumo e a cadência/Esconjurar a ignorância, que tal?”. Erguer-se dos escombros, no entanto, vem exigindo muito esforço, conforme previam os mais lúcidos. Mesmo que as ameaças ainda não foram totalmente debeladas.

Mas por quê a lembrança na noite de sexta-feira em que há mais ânimo e mais gente pela cidade, mesmo com a trovoada que se insinuou? É que, nos últimos dias, o noticiário exibe a exumação do golpe fracassado que a extrema-direita tentou. Jair Bolsonaro, o “mito”, estava enfronhado na intentona, conforme sinalizam as investigações. Está longe de ser surpreendente.

Quem digere, horrorizado, os detalhes da investigação, sente-se por um instante de volta ao pesadelo que durou quatro anos, mas que foi perversamente infinito. A vulgaridade, a truculência, a selvageria, a ignorância, o autoritarismo, o cinismo, a desfaçatez, a mentira, tudo brota feito um bueiro que transborda, caudaloso. Por enquanto, respira-se.

A disposição golpista, porém, não arrefece. O “mito” convoca seus acólitos para fazerem número na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Com o espetáculo grotesco pretendem intimidar o Judiciário, acuar os sensatos que repelem uma ridícula e extemporânea ditadura de lunáticos de extrema-direita. Novamente se verá o triste espetáculo dos dementes, dos alucinados, dos aloprados e dos facinorosos em êxtase com o “mito”.

Mas é noite de sexta-feira. Melhor respirar, preparar-se para o final de semana, para as alegrias miúdas do cotidiano que ainda não foram ceifadas. Há vida, pelo menos até a próxima intentona golpista. Então, “Que tal um samba?”