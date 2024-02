Governo da Bahia contabiliza cerca de 4 mil pessoas desalojadas com as chuvas

Com base em informações recebidas das Prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou que são mais de 200 pessoas desabrigadas quase 4 mil desalojadas em decorrência dos efeitos diretos do desastre. Até o momento, foram contabilizados seis óbitos.

Os números correspondem às ocorrências registradas em 44 municípios afetados. É importante destacar que, desse total, 30 estão com decreto de Situação de Emergência (SE), são eles: Anagé, Barra, Cansanção, Cícero Dantas, Contendas do Sincorá, Cotegipe, Cravolândia, Dário Meira, Ibicuí, Iguaí, Ilhéus, Itaju do Colônia, Lagoa Real, Medeiros Neto, Milagres, Monte Santo, Muquém do São Francisco, Mutuípe, Nova Canaã, Quijingue, São Miguel das Matas, Saubara, Ubaíra, Wanderley, Maiquinique, Nordestina, Valença, Itororó, Pedro Alexandre e Santa Luziaregistradas 34 ocorrências (entre pontos de atenção e trechos interditados total ou parcial), sendo que 14 já foram concluídas.