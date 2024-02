Lixo bloqueou passagem d’água e causou alagamento no túnel da João Durval

O superintendente de Operações e Manutenção de Feira de Santana , engenheiro João Vianey, revelou que o acúmulo de lixo descartado indevidamente agravou a situação em alguns locais da cidade.

. “Ocorreu uma situação clássica de obstrução de grelhas devido ao lixo, resultando em uma lâmina d’água superior a 50 cm no túnel da avenida João Durval. Isso aconteceu apesar da drenagem funcionar adequadamente, porém, o lixo bloqueou a passagem de água pela grelha, causando interrupção do fluxo no local”.

O superintendente disse que as equipes intensificaram as intervenções, começando pela limpeza dos córregos e das lagoas, visando melhorar o escoamento.

Temos casos como o do bairro irmã Dulce e uma parte do Jomafa, onde as condições de alagamento foram incomuns devido ao volume de chuva. Uma das causas é a obstrução parcial da lagoa, afetando o canal de escoamento.

O Comitê de Crise, instalado pelo prefeito Colbert para acompanhar a situação, continua monitorando a cidade. A população pode acionar serviços da Prefeitura, bem como a Defesa Civil Municipal, através do Aplicativo Fala Feira 156 ou de contato telefônico pelo número 156.