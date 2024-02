Chuvas torrenciais: 35 municípios baianos estão em situação de emergência

O Governo do Estado, com base em informações recebidas das prefeituras e da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) calcula que são 209 pessoas desabrigadas, 3.995 desalojadas e seis óbitos, em decorrência dos efeitos diretos daa que caem em cerca de 55 municípios baianos. Desse total, 35 estão com decreto de Situação de Emergência (SE), são eles:

Anagé, Barra, Cansanção, Cícero Dantas, Contendas do Sincorá, Cotegipe, Cravolândia, Dário Meira, Ibicuí, Iguaí, Ilhéus, Itaju do Colônia, Lagoa Real, Medeiros Neto, Milagres, Monte Santo, Muquém do São Francisco, Mutuípe, Nova Canaã, Quijingue, São Miguel das Matas, Saubara, Ubaíra, Wanderley, Maiquinique, Nordestina, Valença, Itororó, Pedro Alexandre, Santa Luzia, Angical, Paulo Afonso, Apuarema, Boa Vista do Tupim e Feira de Santana.

Ainda de acordo com a Sudec, as informações estão sendo atualizadas diariamente, uma vez que as equipes das Coordenações Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdecs) e das secretarias municipais estão fazendo os levantamentos técnicos dos danos e prejuízos causados.