Vermelho a R$45/kg e tilápia a 18; peixe da Quaresma é no Centro de Abastecimento

A procura por pescado já tem sido registrada no Centro de Abastecimento. Com o fim do Carnaval, é dado o início da Quaresma, um período de 40 dias em que os católicos abstém da carne vermelha em preparação para a Páscoa.

Entre os pescados, a maior procura é pelo camarão de água doce, peixes tilápia, corvina e vermelho. Além disso, os principais ingredientes para preparo do tradicional caruru e vatapá.

De acordo com o comerciante Valdemiro dos Santos, o movimento está dentro do esperado e a expectativa é de maior procura a partir da próxima semana.

Os preços seguem a média do ano passado, mas segundo a comerciante de peixes, Jailma Gomes, tem conversa. “Se o freguês pechinchar a gente dá um precinho pra eles”, afirma.

Confira os preços:

Camarão pequeno: R$ 25

Camarão médio: R$ 30

Camarão grande: R$ 55

Corvina: R$ 20

Tilápia: R$ 18

Vermelho: R$ 45