Moradores devem permitir entrada de agentes de endemias para combate da dengue

A luta contra a dengue em Feira de Santana continua, e o apoio da população é fundamental. Porém, alguns moradores impedem a entrada de agentes de endemias nas residências para realizar o combate do mosquito Aedes Aegypti.

De acordo com Síntia Sacramento, coordenadora do Centro de Referência em Endemias, é crucial que a comunidade apoie o trabalho dos agentes.

“É comum encontrarmos situações em que os moradores dificultam o trabalho dos agentes de endemias, especialmente em residências com placas de venda ou aluguel. É importante que esses cidadãos compreendam que esse serviço visa garantir a segurança de todos, incluindo eles próprios e as pessoas ao seu redor. As visitas regulares são essenciais para o monitoramento, controle e prevenção das arboviroses”, esclarece.

Os agentes de endemias trabalham fardados e com crachá de identificação. Conforme determinação do Ministério Público da Bahia (MPBA), os profissionais têm autorização para entrar em imóveis fechados, abandonados e naqueles em que for recusado o acesso da equipe de monitoramento.

A entrada em imóveis deve ser feita pela equipe técnica acompanhada de um chaveiro para ter acesso à residência sem violação, e deve ocorrer apenas quando a ação for essencial ao bloqueio das doenças provocadas pelo mosquito e seus criadouros, em áreas identificadas como potenciais focos transmissores.

O morador que não estiver em casa quando o agente de endemias passar no local pode solicitar a visita através do aplicativo Fala Feira ou pelo número 156.