Colbert encontra Kassab e pede cooperação técnica ao Governo de São Paulo

Em São Paulo, nesta quarta-feira ,28, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho(MDB) encontrou-se com o secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, a quem entregou um pedido da Prefeitura de cooperação técnica com o governo paulista, nas áreas de educação, segurança e saúde.

“Estamos buscando mecanismos para reduzir as ocorrências criminosas no município, formas de fidelizar e elevar o desenvolvimento de alunos e professores e na área de saúde um atendimento em escala no menos espaço de tempo possível, inclusive com uso da Telemedicina”, explica o Prefeito.