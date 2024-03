Geleias, compotas, cervejas e licores do semiárido no Festival do Umbu em Uauá

Começou, no município de Uauá, na quinta-feira e vai até este sábado,2, o 11° Festival do Umbu, uma iniciativa da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc), realizada em parceria com o Governo do Estado para celebrar e valorizar a safra do umbu, considerado fruto da árvore sagrada do Sertão.

O festival marca o calendário de eventos do município de Uauá e possibilita a comercialização de produtos derivados do umbu, mas também de outras delícias da agricultura familiar baiana, como os derivados do licuri, do cacau e do mel, dentre outros.

É uma festa da agricultura familiar: 40 estandes de comercialização com cooperativas e associações de diversas regiões da Bahia. Mostra o potencial de transformação de vida a partir do umbuzeiro com produtos como geleias, compotas, cervejas e licores.

Apoiado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), junto a outras secretarias do Governo do Estado e organizações da sociedade civil, o Festival de Umbu mostra a força da Coopercuc, que recebeu investimentos da CAR para fortalecer a base de produção, a agroindustrialização e a comercialização dos itens derivados do umbu, maracujá-da-Caatinga, de outras frutas típicas do Semiárido e também de derivados do leite de cabra.

O 11º Festival do Umbu segue até este sábado, 2, na Praça São João Batista, no centro de Uauá. O evento acontece, de forma gratuita, a partir das 9 horas, e conta ainda com exposições, apresentações culturais e de artistas regionais.

Fotos: Geraldo Carvalho/ASCOM CAR