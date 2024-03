Papo de Mulher, na 99,5 FM, estreou com a jornalista Renata Maia

Mãe aos 16 anos, ex-bancária, ex-modelo, ex-estudante de Direito, a secretária de Comunicação, Renata Maia se realizou mesmo foi no Jornalismo e Comunicação, uma área que ela domina com tranquilidade e sensatez, como bem demonstrou em uma rica entrevista que concedeu na estreia do quadro “Papo de Mulher”, conduzido pela radialista Deiselaine Campos, no Jornal Transbrasil, na 99,5 FM.

O novo quadro inserido no programa, que é ancorado por Carlos Geilson, vai até o dia 11 de março, mês dedicado à Mulher Brasileira. Se ligue.