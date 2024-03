Estudantes devem revalidar o cartão Via Feira até 31 de março

Os estudantes de Feira de Santana já podem revalidar o cartão Via Feira para continuar com direito a meia-passagem no transporte público. Para isso, devem acessar o site viafeira.com.br – até 31 de março – e realizar o procedimento de forma on-line sem precisar ir até o posto de atendimento.

Em menos de dois minutos, o estudante solicita a revalidação do seu cartão por meio da internet”, observa o secretário de Mobilidade Urbana, Sérgio Carneiro.

Quem não revalidar o cartão Via Feira Estudante até o prazo (31 de março) ficará impossibilitado de comprar novos créditos pelo benefício social da meia-tarifa. .

PRIMEIRO CADASTRO– Para o estudante que não possui o benefício social será necessário acessar o site viafeira.com.br e realizar um pré-cadastro solicitando a primeira via do cartão eletrônico Estudante. Tudo também de forma 100% on-line.

A documentação necessária para estudantes de instituições de ensino superior, do fundamental e do ensino médio está disponível através do link https://viafeira.com.br/estudante no menu “Como fazer seu cartão”.

Após o pré-cadastro e aprovação em até 5 dias úteis, o estudante deverá retirar o cartão físico na sede da Via Feira localizada no Terminal Central.

“O estudante que fizer a solicitação da primeira via do cartão no site terá atendimento prioritário e não precisará aguardar em fila”, pontua o secretário Sérgio Carneiro.

CADASTRO PRESENCIAL – Quem optar pelo cadastro ou emissão do cartão Via Feira Estudante de forma presencial precisará comparecer na sede da Via Feira, no Terminal Central.