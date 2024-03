Air Europa anuncia terceiro voo direto de Madri para Salvador a partir de junho.

A companhia Air Europa anunciou, nesta semana, a abertura do terceiro voo direto de Madri (Espanha) para Salvador, às segundas-feiras, a partir de 17 de junho. A empresa espanhola já oferece o voo para a capital baiana, às quartas-feiras e aos sábados. Em reunião on-line, entre a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), a Air Europa e o Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia (Senai/Cimatec), foram discutidas ações conjuntas para as operações aéreas, como a manutenção das aeronaves e divulgação da nova linha.

“A Bahia é a nossa casa no Brasil. É um destino estratégico, que vem marcando presença muito forte nas feiras internacionais de turismo, gerando resultados. Nossas aeronaves partem sempre lotadas para Salvador e decidimos abrir a terceira frequência”, disse o diretor da Air Europa/Brasil, Gonzalo Romero.

“Temos uma relação histórica com a Air Europa, que já dura 20 anos. Agradecemos a confiança da companhia no Governo do Estado, para a abertura de mais um voo semanal. A nossa parceria foi renovada, visando garantir as operações no aeroporto de Salvador, com o apoio do Senai/Cimatec”, completou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

A medida amplia a malha aérea internacional baiana, que, atualmente, além de Madri, tem conectividade com a Europa, partindo de Lisboa (Portugal) e Varsóvia (Polônia); e com a América do Sul, saindo de Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) e Montevidéu (Uruguai). “Nosso esforço na captação de voos do exterior, aliado à promoção dos destinos, levou a Bahia a ter um crescimento de 40%, na entrada de turistas internacionais, enquanto o Brasil teve queda de 1,5%, em janeiro deste ano. No Nordeste, a Bahia recebeu mais visitantes estrangeiros que o Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, juntos”, pontuou o secretário Bacelar.