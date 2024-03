Centro “Dona Zazinha” comemora 20 anos com baile carnavalesco à fantasia

O Centro de Convivência para Idosos Dona Zazinha Cerqueira completou, no último mês, 20 anos de existência. O equipamento municipal fundado em 2004 e mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESO), atende mensalmente uma média de 400 idosos.

Na manhã desta terça-feira (5), os frequentadores do espaço se reuniram para comemorar o vigésimo aniversário do Zazinha. O tema escolhido foi um baile de máscaras estilo anos 60. Após o baile, os idosos participaram de um coquetel especial.

“Esse baile me fez reviver memórias da minha juventude. É como um passeio nas minhas lembranças. Estou muito feliz de estar aqui hoje comemorando os 20 anos do Zazinha”, conta Maria José, uma das participantes do baile de máscaras.

A coordenadora do equipamento municipal, Tilda Brasileiro, destaca a importância do Zazinha para Feira de Santana. “A importância do Zazinha para Feira de Santana é imensurável. Já vi situações de idosos que chegaram aqui com depressão, com vários tipos de problemas e hoje eu vejo eles bem de saúde, bem emocionalmente e fisicamente. Por todos esses avanços eu agradeço muito a Deus. Agradeço também ao nosso governo pelo olhar diferenciado com os nossos idosos”, destaca Tilda Brasileiro.

Ela acrescenta que o Centro Dona Zazinha contribui para a vida do idoso no aspecto emocional, físico e sentimental. “De forma jurídica também com as nossas palestras e assistência. Em todos os aspectos, o Zazinha está presente na vida dos idosos. Nesses seis anos que eu estou à frente da gestão, nós perdemos 16 idosos. Os que se foram fazem uma falta enorme, e lembramos deles com muito carinho. Aqui nós somos com uma grande família”, completa Tilda.

O Centro Zazinha Cerqueira oferece gratuitamente para o público da terceira idade oficinas de artesanato, aulas de atividade física e de dança de salão, curso de alfabetização, atendimento com psicólogo e assistente social, palestras, passeios culturais, encaminhamento para consultas e exames médicos, convivência e muito mais.