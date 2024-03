População pode opinar sobre Orçamento de Feira 2025 a partir desta sexta,8

Começa nesta sexta-feira (8) as audiências públicas para elaboração do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em audiências públicas. Os encontros vão ocorrer entre os dias 8 e 15 de março – confira o cronograma ao final da matéria.

Podem participar representantes de classe, associações da sociedade civil, organizações não-governamentais e outros.

Além das audiências presenciais, será disponibilizado no site da Prefeitura de Feira de Santana (www.feiradesantana.ba.gov.br) a opção eletrônica para contribuição da população de forma digital, no período de 8 de março a 10 de abril.

A participação da população irá auxiliar a gestão a identificar as áreas prioritárias para atuação, possibilitando uma colaboração entre governo e sociedade. A iniciativa busca melhorias da qualidade de vida da população feirense, proporcionando maior efetividade à gestão pública.populacao

SOBRE LDO – A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) indica metas e prioridades da Administração Pública para o próximo exercício financeiro, o anexo de metas e de riscos fiscais, dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento anual, dentre outros assuntos. A LDO possibilita a conexão entre o planejamento de curto prazo que é a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o planejamento de médio prazo contido no Plano Plurianual (PPA).

CRONOGRAMA:

08/03/2024 (sexta-feira):

8h30 – Regiões Administrativas I, II e III (Sede) Auditório da Secretaria Municipal de

Saúde

14h30 – Regiões Administrativas IV e V (Sede) Auditório da Secretaria Municipal deSaúde

12/03/2024 (terça-feira):

9h – Distrito de Humildes (Colégio Municipal Antonio Brandão)

15h – Distrito de Governador João Durval Carneiro – Ipuaçu (Creche Maria de Lourdes Almeida Machado)

13/03/2024 (quarta-feira):

9h – Distrito de Bonfim de Feira (Biblioteca Municipal Godofredo Leite Filho)

14h – Distrito de Maria Quitéria – São José (Sede do CRAS – Rua Padre Epifânio, nº 06)

14/03/2024 (quinta-feira):

9h – Distrito de Tiquaruçu (Mercado Municipal de Tiquaruçu)

15h – Distrito de Matinha (Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite)

15/03/2024 (sexta-feira):

9h – Distrito de Jaguara (Clube Polivalente – Sede do Distrito)

15h – Distrito de Jaíba

(Associação Comunitária de Jaíba)