Feira começa campanha de vacinação contra gripe: 104 salas de vacina na cidade e distritos

Nesta segunda-feira (11), a Secretaria Municipal de Saúde inicia a campanha de vacinação contra gripe em Feira de Santana. Nesta fase inicial, o imunizante será destinado aos grupos prioritários que podem receber a dose em uma das 104 salas de vacina localizadas entre a sede e a zona rural.

São considerados grupos prioritários as crianças de seis meses a menores de seis anos, crianças indígenas de seis meses a menores de nove anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência permanente.

Além disso, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais de qualquer idade, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso), pessoas em situação de rua, profissionais das forças armadas e das forças de segurança e de salvamento, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade e a população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas entre 12 e 21 anos também devem ser imunizados contra a doença.

A vacina é aplicada de segunda a sexta-feira. Para receber a dose, o interessado deve apresentar documento de identidade, cartão SUS e caderneta de vacinação. É importante destacar que as crianças e os adolescentes serão atendidos somente na presença dos pais ou responsável.

Quem trabalha durante o dia ou não tem disponibilidade para ir no horário comercial, pode ser vacinado à noite nas seis USFs vinculadas ao Programa Saúde na Hora, com funcionamento ampliado das 8h às 20h30. São elas: Campo Limpo I, V e VI, Liberdade I, II e III, Queimadinha I, II e III, Parque Ipê I, II e III, Videiras I, II e III e Rua Nova II, III e Barroquinha.

Foto: Danielly Freitas