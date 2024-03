Rachel Reis é embaixadora do projeto da Havaianas em praias de Salvador

A artista Rachel Reis é embaixadora do projeto “Só Havaianas é Havaianas”, que impulsiona o empreendedorismo nas praias de Buracão, Paciência, Ribeira/Penha, Gamboa, Solar do Unhão, MAM e Preguiça, em Salvador.

Com apoio da Prefeitura de Salvador e do Sebrae, inclui distribuição de equipamentos, suporte logístico, murais artísticos feitos por pintoras locais e cursos gratuitos para impulsionar as vendas dos comerciantes praieiros. O projeto vai até abril.

Na Praia do Buracão, por exemplo, dois painéis foram pintado pelos artistas Sirc (@sirc_heart) e Tarcio. Um, representando a capoeira e a imensidão do mar através dos peixes que cercam a Bahia de todos os Santos, e o segundo, evidenciando a vista para o mar, a luz do sol e suas nuances de cores, do ponto de vista do banhista que está sempre com Havaianas no pé.

Fotos: divulgação