Dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) apontam que a Bahia tem 175 municípios em estado de epidemia de dengue. Outros 67 estão em risco e 18 em alerta. São

No mesmo período, foram notificados 3.918 casos prováveis de chikungunya no estado. Em 2023, foram 4.747 casos prováveis da doença, o que representa uma redução de 17,5%. Já os casos de zika tiveram um incremento de 38,2% em relação ao ano passado, saltando de 335 casos prováveis em 2023 para 463 casos prováveis em 2024.

Foto: Carol Garcia/GOVBA

Até o dia 15 está acontecendo a Semana de Mobilização e Combate ao Mosquito Aedes aegypti, com o objetivo de intensificar as ações de sensibilização e mobilização para a prevenção.

Para a secretária da Saúde do Estado, o momento é de unir esforços para conter o avanço da dengue, zika e chikungunya. “Convocamos a população para participar da Semana de Mobilização. Precisamos unir esforços, com cada um fazendo a sua parte, é possível conter o avanço da dengue e evitar novas mortes. No dia 12, teremos ações em órgãos públicos estaduais como a vistoria de prédios e limpeza de áreas visando justamente a eliminação de criadouros. Juntos, podemos conter o avanço do mosquito em nosso estado”, afirma.