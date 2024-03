Cantina Solidária na UEFS: alimentos saudáveis de origem agroecológica

A Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da Universidade Estadual de Feira de Santana (IEPS – Uefs) quer implantar no Módulo I do campus central, uma Cantina Solidária. O projeto “Cantina Solidária” pretende selecionar e acompanhar um grupo organizado de trabalhadores segundo os princípios da economia popular e solidária.

As inscrições estão abertas até o próximo dia 31 através da chamada pública disponível no endereço https://incubadorauefs.blogspot.com/2024/02/chamada-publica-do-projeto-cantinas.html.

O projeto tem como objetivo a construção de espaço que possibilite o consumo consciente a partir da produção de alimentos saudáveis de origem agroecológica, orgânicos e sem agrotóxicos, vindos, principalmente, das comunidades locais do grupo selecionado

Para participar, o grupo precisa ser composto de no mínimo dez pessoas que pretendam trabalhar juntas, de forma igualitária, sem subordinação entre os participantes, podendo assumir a forma de associação civil, cooperativa ou mesmo de um grupo “informal” (sem CNPJ). É proibida a participação de sociedades empresariais. Além disso, é preciso ter sede em um dos municípios do território de identidade Portal do Sertão.

No dia 25 de março, às 9h, no campus da Uefs, em local a ser definido, será realizada uma reunião ampliada para apresentação do projeto aos interessados e esclarecimento presencial de possíveis dúvidas. Outras informações através do número 75 3161-8230 ou do e-mail incubadora.popular.uefs@gmail.com.