Troféu Oscar Folia terá novo formato para premiar os melhores da Micareta 2024

A pesquisa oficial da Micareta de Feira de Santana, o Troféu Oscar Folia (Lei Municipal 2604/2005), chega à sua 19ª edição apresentando um novo formato. Neste ano, o prêmio contará com mais categorias para os artistas feirenses, com o intuito de valorizar os talentos locais que estão sempre divulgando a festa ao longo do ano.*

Raquel Guirra, CEO da Revista Alternativa e Diretora Executiva, explica a mudança: “Não deixaremos de homenagear os artistas do Axé Music, aqueles que levam a música da Bahia para o Brasil e o mundo. Ao mesmo tempo, os artistas de Feira, que tratam a Micareta com carinho e a têm como sua principal vitrine, contarão com mais categorias e, certamente, receberão mais reconhecimento”, concluiu.

*Veja as categorias para votação em 2024*

*Melhor Música de Artista Feirense*

*Melhor Banda Feirense*

*Melhor Cantor Feirense*

*Melhor Cantora Feirense*

*Melhor Bloco*

*Melhor Pipoca de Artista Feirense*

*Melhor Atração do Reggae (Palco e Trio)*

*Melhor Programa Micaretesco do Rádio*

*Melhor Transmissão TV Aberta*

*Melhor Divulgação em Site/Blogs*

*Melhor Transmissão de TV Web*

*Melhor Feijoada (Prévia)*

*Melhor Atração do Axé Music*

*Destaque*

*Revelação*

*A coordenação e organização é da Revista Alternativa, em conjunto com a Prefeitura Municipal, através das secretarias de Cultura, Esporte e Lazer e de Comunicação Social*.