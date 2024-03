Neta da cangaceira Dadá palestra sábado (16) no restaurante ‘O Caipira’

O restaurante ‘O Caipira‘ promove no sábado (16), a partir das 19 horas, o evento “Histórias do Cangaço” que será protagonizado por estudiosos do assunto, inclusive uma neta da cangaceira Dadá, mulher de Corisco, Indaia Santos, e um dos principais organizadores do “Cariri Cangaço”, especializado na pesquisa sobre mulheres cangaceiras e mantenedor do site “Museu Histórias do Cangaço“, João Lima. O Caipira fica às margens da BR-116 Norte, km 14, distrito de Tiquaruçu.

Indaiá mora em Salvador. Atualmente com mais de 60 anos, a neta de um dos casais mais famosos de cangaceiros foi criada como filha pela avó, vivia com ela e herdou os dotes de Dadá na costura. Ela produz bornais e artefatos no estilo usado pelos cangaceiros.