Prefeitura de Feira inaugura hoje escolas novas nos bairros da Conceição e Campo Limpo

Até maio, mais 21 escolas municipais em Feira de Santana estarão prontas para serem inauguradas. Nesta sexta-feira, 15 de março, data que comemora o Dia da Escola, a Prefeitura de Feira de Santana vai entregar duas escolas às comunidades do Campo Limpo e Conceição: “Regina Vital” e “Eurides Franco de Lacerda”.

A Escola Municipal Regina Vital era um prédio antigo, foi demolido e deu lugar a um novo prédio totalmente seguro, confortável e atrativo para os estudantes. Com 1.592,42 m² de área, a unidade escolar possui 10 salas de aula, biblioteca, sala de recursos, sala para laboratório, cozinha ampla, despensa para material de limpeza, despensa para material pedagógico, auditório, refeitório, sanitários e área administrativa com sala de professores, diretoria e secretaria.

A Escola Municipal Eurides Franco de Lacerda, no bairro Conceição é um prédio novo com dois pavimentos, oito salas de aula – quatro delas específicas para o ensino infantil – sanitários e mais quatro salas no pavimento superior voltadas aos estudantes do ensino fundamental I, além de auditório, brinquedoteca, biblioteca, sala de recursos para educação especial, área administrativa, cozinha e refeitório.

Uma quadra poliesportiva que atende à comunidade da Conceição também foi integrada à unidade escolar. Uma rampa foi construída garantindo a acessibilidade dos alunos. Desta forma, o equipamento público será compartilhado com os estudantes durante as aulas de Educação Física.