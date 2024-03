Jornalista chama de “diarreia mental” comentário sobre Micareta em site de Salvador

O jornalista Augusto Ferreira reagiu duramente à nota publicada no site Bahia Notícias sobre a Micareta de Feira : “uma diarreia mental“, escreveu no site O Protagonista.

A nota no BH investe diretamente contra a festa (“não faz a menor falta no calendário baiano“) e debocha do povo: “a maior reunião de perigo por metro quadrado e gente com diagramação prejudicada”.

“Unatractifobia, segundo o dicionário, é a aversão e medo mórbido a pessoas feias. Os portadores dessa fobia tentam se manter o mais longe possível das pessoas que consideram feias. A palavra também é usada para conotar discriminação estética, baseada na aparência física ou beleza de alguém na tentativa de inferiorização. Foi exatamente isso que a colunista do Bahia Notícias, Natalia Comte, praticou contra os feirenses e visitantes que curtem a Micareta de Feira.”, escreve Augusto.