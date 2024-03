Estado completa 74 escolas de ensino integral entregues em pouco mais de um ano

O Colégio Estadual Carlito de Carvalho, em Macajuba, na região do Piemonte do Paraguaçu, é mais uma das 74 unidades de ensino integral inauguradas na Bahia desde o início de 2023. O equipamento, que foi ampliado e modernizado, está entre os investimentos realizados pelo Estado no município que, neste sábado (16), também ganhou um novo mercado municipal, barracas para os pequenos produtores, unidade de beneficiamento de mel e sistema de esgotamento sanitário.

O governador Jerônimo Rodrigues esteve na cidade acompanhado de secretários de Estado. Ele, que é professor, recordou, também, o tempo de estudante.

“Eu estudei em escola de uma sala só, que não tinha nem banheiro. Não tinha restaurante, era uma cantina, e a gente agradecia a Deus. Hoje, o que a gente quer ver são os nossos filhos estudando, comendo aipim, ovo daqui, de agricultura familiar. Eu quero que o fubá de milho, o feijão que a escola compra, para fazer a feijoada para os nossos meninos e meninas, seja de qualidade, produzido aqui. Esse é um tema sensível para nós”, contou Jerônimo, após revisitar sua própria história como cidadão interiorano. O chefe do Executivo ainda lembrou que, com Macajuba, são 168 cidades baianas com projetos entregues ou em andamento pela gestão estadual.

A reforma do colégio estadual, executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), incluiu a construção de mais quatro salas de aula, teatro, campo de futebol society, reforma da quadra poliesportiva e do laboratório de biologia; instalação de um restaurante estudantil, com 48 lugares, que vai atender ao programa baiano de combate à insegurança alimentar nas escolas, e outros serviços na estrutura do imóvel. Foram R$ 5,8 milhões aportados na unidade.

Na avaliação do diretor da escola, Renan Macedo, com a reforma e ampliação do colégio, será possível integrar atividades lúdicas à formação dos estudantes e aumentar a oferta no ensino técnico nas áreas de gestão e negócios e administração. “O aluno, agora, tem uma escola com uma estrutura de primeira. Passamos de 369 alunos para 817 alunos. Agora, temos 32 turmas – 10 de cursos técnicos. Ao todo, são 295 alunos na formação técnica. Eles entram a partir do primeiro ano no sistema integrado e podem usufruir da escola de domingo a domingo”, dividiu o gestor sobre o planejamento de 2024.