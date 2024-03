Embasa comemora Dia Mundial da Água com atividades no Parque do Saber

Nesta quarta-feira (20), a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) receberá estudantes de diversas idades, de escolas públicas e privadas, para atividades lúdicas e educativas no Museu Parque do Saber Dival da Silva Pitombo. A atividade faz alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março. O espaço também estará aberto ao público em geral e vai funcionar das 8h às 16h.

Os estudantes e visitantes do espaço poderão girar a “Roleta do Conhecimento”, com perguntas sobre os serviços prestados pela Embasa, além do “Jogo da Memória” com imagens e mensagens educativas para memorizar. A participação nos jogos dá direito a brinde.

“É uma oportunidade de levar informações sobre o serviço da Embasa e disseminar a importância do uso consciente da água de forma interativa e lúdica”, informou a assistente social da Embasa, Cindy Liana Silva.