Concerto de Páscoa da Orquestra Sinfônica da Bahia vai destacar composições de Bach

A Orquestra Sinfônica da Bahia faz o seu tradicional Concerto de Páscoa, na próxima quinta-feira (28), às 20 horas, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Com a regência do maestro Carlos Prazeres, o programa da apresentação traz em destaque obras do compositor alemão da era barroca Johann Sebastian Bach (1685-1750). Os ingressos para a apresentação estarão à venda a partir das 14h, da próxima segunda-feira (25), pela plataforma online Sympla e pela bilheteria do TCA, nos valores de R$20 (inteira) e R$10 (meia). O concerto terá como solistas a soprano paranaense Marília Vargas, a mezzo-soprano paranaense Kismara Pezzati, o tenor paranaense Vitorio Scarpi, o baixo paulista Anderson Barbosa, além do chefe de naipe dos trompetes da OSBA, o trompetista baiano Heinz Schwebel. O maestro Carlos Prazeres conta que o programa para este Concerto de Páscoa da OSBA foi cuidadosamente pensado para que o ouvinte possa entrar de forma especial no universo que essa data nos proporciona. “Vamos imergir no sentimento pascal, que é um sentimento de renovação e que vai muito além do caminho espiritual escolhido ou seguido por cada um, independentemente de religião”, afirma o regente da OSBA.

Foto: Alefe Ouriques

Junto aos solistas convidados, a OSBA mergulha em um repertório de composições de Johann Sebastian Bach, passando pelas Cantatas BWV 105 e BWV 51, pela incrível ária “Erbarme Dich” da Paixão Segundo São Mateus e finalizar com o júbilo do coro “Jesus bleibet meine Freude” da Cantata BWV 147. Neste programa, segundo o maestro, “a gente vai respirar fundo e sair deste concerto com uma experiência de uma renovação mística interior”.

Solistas

Para enriquecer ainda mais o Concerto de Páscoa deste ano, a OSBA convida ao palco da Sala do Coro um time de peso de solistas, grandes artistas de destaque do canto lírico nacional, além do chefe de naipe dos trompetes da orquestra, Heinz Schwebel. Citado pela revista italiana L’Opera pela beleza musical e interpretativa de sua performance como Herman em Tannhäuser, o baixo Anderson Barbosa tem atuado frequentemente como solista nos mais importantes teatros de ópera e salas de concertos do Brasil, com a experiência de já ter atuado como solista em diversas cantatas de Bach.

Foto: Ascom/Osba

Estabelecendo-se nos palcos internacionais como uma solista carismática e versátil, Kismara Pezzati traz para o nosso concerto a experiência de diversas apresentações em teatros espalhados pelo mundo. Conhecida anteriormente por interpretações em óperas e concertos principalmente como contralto, recentemente expandiu seu repertório para mezzosoprano dramático. Uma das mais ativas e respeitadas sopranos de sua geração, Marília Vargas divide seu tempo entre o ensino, a preparação vocal de coros e sua carreira de concertos, se apresentando em diversos teatros pelo Brasil e outros países. Sua intensa atividade musical nas últimas temporadas inclui recitais com diferentes orquestras, composições e inúmeras gravações para rádio/TV brasileiras e europeias. Recentemente, estreou seu primeiro programa na Rádio Cultura FM, o Mater Música – um panorama das mulheres compositoras através dos tempos.

Foto: Divulgação

Já Vitorio Scarpi é considerado hoje um grande talento em ascensão no meio lírico brasileiro e já coleciona uma série de prêmios relevantes em sua carreira, entre eles o Primeiro Prêmio no concurso de canto Galyna Pysarenko, na Rússia, e o Prêmio Melhor Tenor do concurso de canto lírico brasileiro, Maria Callas. Convidado “da casa” neste Concerto de Páscoa, o baiano Heinz Schwebel é chefe do naipe de trompetes da OSBA e professor titular da Escola de Música da UFBA, da qual também já foi diretor. Como solista com orquestra, já interpretou concertos de Haydn, Hummel, Neruda, Vivaldi, entre outros, e é vencedor do Prêmio Braskem de Cultura e Arte (2003), quando lançou seu disco “Policromo – Música Moderna para Trompete”.

Foto: Divulgação

Osba

Criada em 30 de setembro de 1982, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) é um corpo artístico do Teatro Castro Alves e que teve seu processo de publicização consolidado em abril de 2017. Desde então, a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) – entidade sem fins lucrativos qualificada como Organização Social (OS) – realiza a gestão da OSBA, que permanece como corpo artístico público, sendo mantida com recursos diretos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-BA) e Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

Solistas: Anderson Barbosa (baixo), Heinz Schwebel (trompete), Kismara Pezzati (mezzo-soprano), Marilia Vargas (soprano) e Vitorio Scarpi (tenor).

Programa:

J. S. BACH – Cantata BWV 51 (Jauchzet Gott in allen Landen!)

J. S. BACH – Ária “Erbarme Dich” da Paixão segundo São Matheus

J. S. BACH – Cantata Nº 105 (Herr, gehe nicht ins Gericht)

J. S. BACH – Coro “Jesus bleibet meine Freude” da Cantata Nº147 (Herz und Mund und Tat und Leben)

Fotos: Ascom/Osba