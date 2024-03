Astrofísico feirense César Orrico implanta mais um Planetário na Bahia

Idealizador e executor dos projetos dos dois planetários em Feira de Santana – Antares e Parque do Saber – o astrofísico feirense Cezar Orrico está na equipe de frente que implantou o Planetário da UFBA, no campus de Ondina, Salvador, que será aberto ao público a partir de 2 de abril. O planetário conta com uma cúpula de 11 metros de diâmetro e equipamentos de última geração, incluindo potentes telescópios e projetores digitais.

Com o Planetário da UFBA a Bahia passa a contar com quatro desses equipamentos, incluído o de Vitória da Conquista, inaugurado em plena pandemia em ,2020.

O Antares, em Feira, foi o primeiro a ser implantado, na década de 70 do século passado.O Parque do Saber, em 2008.