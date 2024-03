‘Chacina do Aviário’: Polícia diz que já sabe quem são os 10 autores

A Polícia Civil de Feira disse à imprensa que já sabe quem são os dez homens que assassinaram as três jovens – Jaqueline Cruz de Jesus, 29 anos, Ana Beatriz dos Santos dos Santos, 19, e Sara Victoria Brito Salomão, de 15 – no bairro do Aviário, ontem pela madrugada e que a chacina está relacionada com o tráfico de drogas. As três foram encontradas dentro de um banheiro de uma casa em condomínio residencial.

“A gente já tem indicativo de autoria, logicamente não se pode revelar. Uma vez que estão em sigilo as investigações para não frustrar a prisão deles”, disse um delegado ao Acorda Cidade.