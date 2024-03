Micareta de Feira tem 500 ambulantes credenciados para o Circuito Maneca Ferreira

Em menos de uma hora, as 500 vagas disponibilizadas para o credenciamento de ambulantes que desejam comercializar na Micareta de Feira foram preenchidas. As inscrições foram feitas exclusivamente no site da Prefeitura. Agora, os ambulantes credenciados devem realizar o pagamento do boleto.

O ambulante que perdeu a oportunidade deve aguardar, pois na próxima terça-feira (2) a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) vai conferir os pagamentos e disponibilizar, caso haja, as vagas remanescentes ao público geral – incluindo os que residem em outros municípios.

“Vamos aguardar os dias úteis para a compensação bancária. As vagas das pessoas que não fizerem o pagamento serão disponibilizadas no mesmo site, da mesma forma. Por isso, os interessados devem ficar atentos”, explica o secretário de Cultura, Jairo Carneiro.

O credenciamento é para a atividade de comércio informal através de equipamentos dos tipos barracas, isopor, food-truck, capeteiros, baianas de acarajé e comércio de rua em geral. O edital de credenciamento foi publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico na última segunda-feira (25) – confira AQUI.

Vale destacar que a autorização é destinada a exploração do comércio de gêneros alimentícios e bebidas de consumo imediato, em consonância com os critérios e condições estipuladas no edital de credenciamento. É proibida a transferência parcial ou total da credencial para terceiros.