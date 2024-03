Zé e Zé na Procissão do Fogaréu

O ex-prefeito Zé Ronaldo (UB) vestia o balandrau próprio aos membros da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Feira, de onde foi Provedor-geral. O deputado Zé Neto (PT) vestia o hábito preto sem capuz, comum à ocasião, e segurava a vela acesa simbólica no evento.

Os dois principais pré candidatos a Prefeito de Feira participaram,ontem (28) à noite, da Procissão do Fogaréu, uma das mais antigas e marcantes tradições religiosas celebradas na Semana Santa. A celebração da Procissão do Fogaréu coincide com os 165 anos da Santa Casa de Misericórdia, entidade que instituiu a celebração na Feira.