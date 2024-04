Os fotógrafos Lambe-Lambes estão novamente na praça que popularmente tem o nome deles (Praça do Lambe-Lambe) e oficialmente se chama Praça Coronel Bernardino Bahia, um poderoso e rico intendente da Feira no século passado. Quase uma dezena deles se espalha pelo amplo espaço em torno do coreto, a grande atração arquitetônica do local.

O fotógrafo Zé Alves também voltou. J.Alves é personagem de um documentário que conta a vida dele: de vaqueiro em Jaguara a retratista nessa praça.