Transexual concorre ao título de Rainha da Micareta de Feira 2024

Dez mulheres – sendo uma transexual – concorrem ao título de rainha e princesas da Micareta de Feira 2024, que acontece entre os dias 18 e 21 deste mês. A escolha ocorrerá nesta sexta-feira (5), às 16h, no Teatro Municipal Margarida Ribeiro.

Operadora de temarketing e bailarina, a transexual Ariele Santos, 27 anos já tem experiência em outros concursos: foi rainha LGBT na Micareta 2016. Para ela “é uma honra participar desse concurso e mostrar a nossa visibilidade. Essa é uma festa da diversidade”

Beleza, comunicação, desenvoltura na passarela serão alguns dos critérios analisados pelos jurados para definir a rainha e as duas princesas da festa, conforme destacou o coordenador do concurso, o produtor cultural Edson Baptista. Ele está à frente do evento há 37 anos.

A premiação para o Rei Momo e a Rainha é de R$2.500 para cada. Já as princesas eleitas recebem o valor de R$ 2 mil cada uma. A realização do concurso é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.