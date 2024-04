“Esquenta Micareta de Feira” é domingo na avenida Fraga Maia

É festa! Vale confete, fantasia, muita irreverência e alegria. Há espaço para todos, afinal, o importante é se divertir e entrar no clima do Esquenta Micareta que acontece neste domingo (7), a partir do meio-dia, na avenida Fraga Maia.

O evento abre a programação da folia de Momo em Feira de Santana, que será realizada entre os dias 18 e 21 de abril, e como nas edições passadas, dá espaço às fanfarras, bandas de sopro, grupos culturais, bloquinhos sem corda e, principalmente, ao clima descontraído e a malemolência de corpos dançantes evidenciados nas crianças até em pessoas da meia-idade.

No início da tarde já terá fanfarra desfilando no circuito. Na sequência, apresentações de Nano Trio com axé percussivo, o Rixô Elétrico e muito mais. A coordenação está a cargo da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer – confira a programação completa ao final da matéria.

“Com o Esquenta entramos no clima de festa, numa vibração positiva para a nossa Micareta. Estamos trabalhando para que tudo ocorra dentro da tranquilidade e que todos possam se divertir”, afirma o titular da pasta, Jairo Carneiro Filho.

Neste ano, a Prefeitura ampliou o percurso, proporcionando mais espaço aos participantes caírem no clima festivo – mais portões de acesso também serão instalados. Com essa medida aumentou também o número de vagas para ambulantes cadastrados.

Quantidade maior deles [serão 200] estarão vendendo cervejinha gelada, água e refrigerante para o público. E pra não esquecer, nada de churrasquinho no espeto ou garrafas de vidro. A fiscalização da Prefeitura estará de olho.

PROGRAMAÇÃO:Fanfarra, Bloco Cultura Percussivo: Carrinho da Alegria da Queimadinha,Nano Trio Axé,Bloco Ganga Zumba,Palco fixo: Luciano Mello,Rixô Elétrico,Bloco Academia Bela Fit,Bloco Kaia na Gandaia,Stylo Candyal