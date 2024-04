“Eu não sou o porta-voz oficial de Jero, mas ele vem, e vai chegar, de novo, brocando e rasgando, na Micareta de Feira”, diz o radialista Jair Cezarinho, um dos mais antigos profissionais do rádio jornalismo de Feira de Santana, em áudio que circula na internet.

O radialista é um admirador entusiasmado do governador Jerônimo Rodrigues, a quem chama carinhosamente de Jero. Jair tem acompanhado quase toda a agenda do Governador pelo interior do estado da Bahia.