O terrível transporte público para o distrito de Jaguara

Se você for de Feira para Jaguara, em transporte público, e quiser voltar no mesmo dia, só vai poder ficar naquele distrito por no máximo 30 minutos, de 12:30 até 13 horas, quando o último ônibus volta para a cidade. É terrível o sistema de transporte público que serve ao distrito mais longe da sede (35 km).

Não existem vans fazendo a linha, pois há um monopólio dos donos de ônibus, que são naturais do distrito, e não permitem o ingresso de novas opções. Entra governo municipal e sai governo e a situação não muda.

Os preços das passagens decretados pela Prefeitura de Feira são $5,85 (inteira) e 2,90(meia). Mas quem mora fora da sede distrital chega a gastar, de ida e volta, 26 reais. Além disso, são cobradas taxas pelo transporte de volumes (as compras) que os usuários levam de Feira para casa.

A estrada da BA-052 para o distrito foi asfaltada recentemente mas a dificuldade em se locomover continua a mesma para quem não possui transporte próprio, ou seja, os mais pobres.