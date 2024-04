Filme ‘Síndrome de Down’ ganha prêmio internacional de criatividade

Mais uma campanha do Governo do Estado foi destaque em premiação internacional. Desta vez, o filme ‘Síndrome de Down’, veiculado nas plataformas de mídia social, foi reconhecido no prestigiado festival Prémios Lusófonos da Criatividade, sediado em Portugal.

A peça foi agraciada com a Prata, na categoria Digital React; e Bronze, na categoria Filme. Na mesma premiação, outros dois vídeos (‘Boxe’ e ‘Esporte na Cidade’) do Governo da Bahia também levaram o Bronze, na categoria Filme. O Prémios Lusófonos é o único evento global dedicado exclusivamente ao reconhecimento dos países de língua oficial portuguesa.

Enfatizando o respeito pelas diferenças e a inclusão social, o filme ‘Síndrome de Down’, produzido pela agência Morya Comunicação, foi idealizado para homenagear o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, e se junta a outras campanhas do Governo do Estado que já receberam destaque nacional e internacional. De acordo com o secretário estadual de Comunicação, André Curvello, as políticas de inclusão, combate ao preconceito e cuidado com as pessoas com deficiências são prioritárias, conforme determinação do governador Jerônimo Rodrigues.

“Este prêmio, que se junta a uma série de outros que conquistamos nos últimos anos, mostra que, com muito trabalho e dedicação, estamos conseguindo traduzir bem, na comunicação, essas mensagens e ações que são de fundamental importância para que, junto com os baianos e baianas, possamos construir uma sociedade mais justa e inclusiva”, declarou Curvello.

O vídeo premiado é parte de uma campanha digital, utiliza a estratégia conhecida como “react” e mostra o jovem Rodrigo, que é uma pessoa com Síndrome de Down, reagindo ao assistir a um outro vídeo, também produzido pelo Governo do Estado, que trata sobre inclusão. No filme que Rodrigo assiste, o que, aparentemente, era uma cena de preconceito, é, na verdade, uma festa surpresa para um jovem estudante.

“Onde tem afeto tem inclusão. E só com inclusão que a gente vai em frente, sem deixar ninguém para traz”, afirma a narração que encerra a peça. Também fez parte da campanha digital a trend “é óbvio”, mostrando que o jovem com Down pode fazer o que quiser.

Confira o vídeo na íntegra: https://www.instagram.com/p/C4yU5zHxj88/