MST faz caminhada pela BR-324 e invasão no Sul da Bahia em defesa da reforma agrária

No ano de aniversário e comemoração dos 40 anos de história do Movimento Sem Terra (MST), cerca de 3 mil trabalhadores/as Sem Terra realizam marcha de Feira de Santana a Salvador, cerca de 110 km, em defesa e importância da Reforma Agrária no país. A marcha começou ontem(10) e acontece pela BR-324, que em função dela apresentou um tráfego lento nas primeiras horas da manhã de hoje. No sul da Bahia, 400 pessoas do MST invadiram uma fazenda de.propriedade da Ceplac (Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira).

A Marcha Estadual organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na Bahia, faz parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, que este ano tem como lema: “Ocupar, para o Brasil alimentar!”, que acontece durante todo este mês de abril.