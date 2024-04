Jornalista José Carlos Teixeira lança livro sobre Walmir Lima em Feira de Santana

O livro “Walmir Lima – Um Bamba da Bahia”, do jornalista José Carlos Teixeira, editado pela Coleção Gente da Bahia, da Assembleia Legislativa, será lançado nesta quarta-feira, 17, a partir das 18 horas, no Seriguela Petiscaria, em Feira de Santana.

O livro é um perfil biográfico do compositor Walmir Lima, autor do icônico “Ilha de Maré” e dezenas de outros sambas gravados por alguns dos mais representativos intérpretes do gênero, como Alcione, Beth Carvalho, Martinho da Vila e Mariene de Castro.

Walmir forma no time dos grandes sambistas da Bahia, ao lado de Batatinha, Riachão, Ederaldo Gentil, Edil Pacheco, Nelson Rufino e tantos outros bambas. Sua história, contada nesse livro pelo jornalista José Carlos Teixeira, é um precioso recorte da história do samba da Bahia.

O autor é jornalista, graduado em comunicação social pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduado em marketing político, mídia, comportamento eleitoral e opinião pública pela Universidade Católica do Salvador. Iniciou sua trajetória em Feira de Santana e foi um dos fundadores do extinto jornal Feira Hoje. Trabalhou em veículos como O Estado de S. Paulo, O Globo, A Tarde, Correio da Bahia, Tribuna da Bahia e na TVE Bahia, além de atuar na área de marketing político em agências de publicidade no Brasil e no exterior.

Sobre “Walmir Lima – Um bamba da Bahia”, Teixeira, declaradamente fã do autor e do gênero musical, diz que seu trabalho foi organizar e reproduzir lembranças do biografado, hoje com 92 anos, a partir de entrevistas feitas entre novembro de 2017 e julho de 2018, “contextualizando-as para mostrar que a história de Walmir e dessa safra de sambistas baianos é também um saboroso pedaço da Bahia”.

No prefácio, o jornalista José de Jesus Barreto não esconde a admiração pelo autor, “profissional criterioso e rigoroso que é”, e pela personagem do livro: “Quando se pretende resgatar/registrar a história do samba da Bahia, Walmir está lá em cima, entre os grandes”

Foto: Rafaela Araújo / Divulgação