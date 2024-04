Micareta de Feira tem desfile de blocos afros e afoxés nos quatro dias de festa

Nesta Micareta vão desfilar pelo Circuito Maneca Ferreira, na avenida Presidente Dutra, 37 entidades entre escolas de samba, blocos afros e afoxés.Teremos desfiles de blocos afros e afoxés nos quatro dias da festa, que começa quinta-feira, 18.A maioria é do bairro Rua Nova – outros são da Baraúnas, do Tomba e Jardim Acácia. Entre os associados não há limite de idade – vão desde crianças a pessoas que já passaram dos 60 anos.

O bloco afro Nelson Mandela, o cortejo Moviafro e o afoxé Pomba de Malê são algumas das entidades que há anos marcam presença na avenida e, que neste ano, vêm com novidades.

Ivannide Santa Bárbara, militante do movimento negro, será homenageada pelos integrantes do cortejo Moviafro, que vai para o circuito com uma atração convidada: o grupo Samba Trator, revelação no Carnaval de Salvador.

O regaeman Jorge de Angélica, falecido em outubro de 2023, será lembrado pelo Afoxé Pomba de Malê, que entrará no corredor da folia com 150 associados.

Na quinta-feira (18) sai no Circuito Maneca Ferreira o bloco afro Nelson Mandela, a partir das 20h. A concentração será nas imediações da Igreja dos Capuchinhos.

Além desse bloco, mais outros dois também saem do início do percurso. São o cortejo Moviafro e o bloco Tambores Urbanos. Os demais têm como ponto de concentração em frente ao Hemoba, na avenida Maria Quitéria, com desfiles iniciando no final da tarde.

Outra escola de samba que estará na avenida é a Escravo do Oriente. Nesta Micareta prestará homenagem à fundadora, a yalorixá Maria do Socorro Roma, mais conhecida como Mãe Socorro. É uma das mais antigas entidades da Micareta de Feira, com 64 anos de existência.

Esta é uma das poucas escolas fundamentadas no candomblé. A escola sai com baianas representando a extinta Lavagem da Lenha, o bumba-meu-boi, capoeiristas e os orixás. Todas as alegorias vão remeter a figura de Mãe Socorro, destaca o presidente de honra e genro da homenageada, Ronevon de Jesus Silva.