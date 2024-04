Comunidades do distrito de Humildes sofrem com falta de água

Com população estimada em mais de 30 mil habitantes, o distrito de Humildes (maior dentre os oito existentes em Feira de Santana), convive com a falta de abastecimento de água em várias de suas localidades. Um requerimento de autoria do vereador Zé Curuca (UB), aprovado nesta terça-feira (16), por unanimidade, do plenário da Câmara Municipal, solicita providências da Diretoria Regional da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) para solucionar o problema. As comunidades Corredor Três Irmãos, Rocinha e Corredor do Gilvando, estão entre os locais afetados.

Segundo adverte o autor do pedido, os moradores têm enfrentado dificuldades de sobrevivência, devido a situação. “Eles sofrem bastante com esta ausência da prestação do serviço de abastecimento de água, por isso apelamos para que a Embasa autorize a obra de extensão da rede nestas comunidades”, cobrou o parlamentar que representa o distrito, também considerado como um grande centro industrial e agropecuário do Município.