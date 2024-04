Djalma Ferreira está hoje no circuito da Micareta a partir das 20 horas

Uma pipoca engajada e muitos sucessos, assim são todas as apresentações de Djalma Ferreira na Micareta de Feira e em 2024, onde se apresenta nesta sexta-feira (19), no circuito Maneca Ferreira, a partir das 20 horas, não será diferente.

Depois do sucesso dos hits Têtêtê nos anos 90, “Me Cutuca”, sensação da Micareta de Feira de Santana em 2019 e “Tome surra” em 2023, Djalma Ferreira aposta em na música Bantu, uma composição de Rá Nascimento e Jorge Magalhães (In Memoriam), que mesmo antes da folia, já concorre ao troféu Oscar Folia de melhor música do evento em 2024.

“Bantu é uma composição maravilhosa, que fala sobre uma etnia africana, de costumes, lugares, crenças de tudo de melhor que possa imaginar. A música foi composta para o documentário Mokambo, escrito pela jornalista baiana Soria Mesquita e tive alegria e emoção de gravar essa lindíssima canção, que o público vai curtir comigo na avenida”, conta Djalma.

Bantu ganhará em breve um registro audiovisual nas plataformas digitais. Além da aposta na canção, o cantor também afirma que trará outras novidades para a avenida.

“A minha pipoca será diferenciada, com muitas cores, luz e alegria. Em breve terei novidades e o público vai curtir comigo mais esse momento, que a cada Micareta é especial e único. E em breve vou lançar mais uma novidade em minhas redes sociais”, avisa o artista com clima de mistério.

Para acompanhar as novidades de Djalma Ferreira, siga o cantor nas Rede Sociais no @djalmaferreiraoficial.