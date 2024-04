Amostra de cinza vulcânica da Espanha passa a fazer parte do acervo do Museu Geológico da Bahia

O Museu Geológico da Bahia (MGB), órgão administrado pela Secretaria de Desenvolvimento da Bahia (SDE), recebeu a doação de amostra de cinzas vulcânicas da erupção ocorrida em setembro de 2021, na Ilha de La Palma, na Espanha. A amostra de 95 gramas, doada por Cássia Góes Trzan, é evidência da origem de um novo vulcão e fará parte da exposição de Rochas Ornamentais.

“Apesar do desastre natural que os vulcões causam, o estudo deles é de extrema relevância para as geociências, visto que através dele, é possível obtermos informações que possibilitam o entendimento de eventos que ocorrem no interior da Terra. Esse é um importante acréscimo ao nosso acervo geológico e científico e nos permite expandir nossa compreensão dos fenômenos naturais e compartilhar esse conhecimento com o público”, pontua a coordenadora técnica do MGB, Elizandra Pinheiro.

O acervo do MGB conta com mais de 27 mil peças, incluindo resquícios meteorológicos, geológicos, minerais e arqueológicos do território baiano. Dispõe de 15 exposições temáticas, dois salões de Rochas Ornamentais e de Fósseis, um cinema de arte e uma cafeteria, onde está localizado a obra Flor de Pedras, feita pelo artista plástico Juarez Paraíso. O espaço também trabalha com visita pedagógica, voltada para grupos acima de 15 pessoas, devendo ser agendada previamente através do telefone (71) 3336-3498 e do e-mail: mgb@sde.ba.gov.br.

Visite o MGB– O Museu Geológico está localizado em Salvador, na Avenida Sete de Setembro, nº 2195, Corredor da Vitória. Funciona de terça a sexta, das 13h às 18h e aos sábados e domingos das 13h às 17h.