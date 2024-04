Escariz tem Jolivaldo Freitas, Raphael Montes, Itamar Vieira e vários autores para a Bienal do Livro

Importantes nomes da literatura baiana, brasileira e internacional fazem parte do acervo que a Escariz está levando para a Bienal do Livro Bahia, que acontece em Salvador entre o dia 26 de abril e 1 de maio no Centro de Convenções da Bahia. O evento literário tem como tema “Venha com a gente e escute as histórias que a Bahia conta”.



A Livraria Escariz, um ícone cultural em Sergipe, onde tem 39 anos de dedicação aos livros e a cultura e chegou a Salvador na esteira de sua expansão e passou a ser referência. Ela foi fundada pelo empresário Paulo Escariz, mas começou com uma única banca de revistas em uma garagem Desde então, a Escariz vem crescendo e ganhando mais importância no mercado literário de todo o Nordeste, procurando manter, segundo seus gestores, “o compromisso com a excelência no atendimento ao cliente”.



Participando da Bienal ela está expondo em seu estande parte da obras do consagrado escritor baiano Jolivaldo Freitas, autor do best-seller ”Histórias da Bahia – Jeito Baiano” e que lançou ano passado o romance “Os Zuavos Baianos contra Dom Pedro, os Gaúchos e o Satanás”, bem como livros de diversos escritores, a exemplo de Raphael Montes que escreveu o sucesso “Uma família Feliz”; Itamar Vieira jr com seu premiado “Torto Arado”, Carla Madeira autora de “Tudo é rio” e Jeferson Tenório do “Avesso da Pele”, além de outros.



A participação da Escariz na Bienal do Livro de Salvador é mais uma aposta no potencial do leitor baiano e de todo o público que visitará o evento literário. A Escariz – segundo observa m seus gestores – acredita no potencial dos leitores baianos e deseja fomentar o hábito de ler para todas as idades, considerando que a Bienal é o cenário perfeito para compartilhar a paixão pelos livros, envolvendo crianças, jovens e a melhor idade.



Segundo o escritor Jolivaldo Freitas “é interessante estar presente neste momento ao lado de uma empresa, como a Escariz, que visa fomentar a leitura e levar para o leitor, onde ele estiver, o trabalho dos autores. Não se trata, portanto de uma ação isolada, a mas um permanente projeto de marketing, perene”.

