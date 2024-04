Prazo para pagamento do IPTU 2024 com desconto de 20% até dia 9 de maio

O prazo para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2024 em cota única com desconto de 20% segue até o dia 9 de maio. O contribuinte que optar pelo parcelamento pode dividir o valor em até oito vezes. A campanha de arrecadação foi iniciada no último dia 18 de abril.

De acordo com o secretário da Fazenda, Expedito Eloy, os boletos já foram enviados aos endereços dos contribuintes. Ainda assim, aqueles que porventura perderam o documento, podem emitir via site (sefaz.feiradesantana.ba.gov.br) ou se dirigir ao Centro de Atendimento ao Feirense (CEAF), localizado na rua Barão de Cotegipe, 764, Centro.

“O tempo médio de atendimento para situações da espécie é de dois minutos, desde que o contribuinte esteja de posse do número da inscrição imobiliária ou de preferência portando um carnê de exercício anterior”, afirma Expedito Eloy.

O pagamento pode ser efetuado meio do PIX ou pelos bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Banco do Brasil, além de lotéricas. Os pagamentos após o vencimento geram, além da perda do desconto de 20%, multa de 0,33% ao dia – limitada a 10% e juros de 1% para cada mês em atraso.

Os recursos obtidos com o pagamento do imposto são utilizados para custear demandas e serviços públicos municipais, como investimentos na área de Saúde, Educação, Cultura, dentre outros.