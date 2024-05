Loja do ‘Sam’s Clube’ em Feira deve ser inaugurada até o início de setembro

O supermercado Sam’s Clube tem previsão de inaugurar sua primeira loja em Feira de Santana, no Boulevard Shopping, no final de agosto a início de setembro, gerando 180 empregos, sendo 120 diretos.

A informação foi transmitida ao secretário de Governo e chefe de Gabinete interino, Emanuel Lima, pelo coordenador de obras da empresa, Alex Sandro Carvalho.

No encontro no Paço Municipal Maria Quitéria (sede da Prefeitura de Feira), na última terça-feira (30), Alex Sandro destacou que, em 30 dias, Feira bateu recorde em captação de sócios comparado a outros municípios do país.

“Teremos estrutura semelhante às outras unidades, a exemplo das já existentes em Salvador. Os sócios vão encontrar produtos exclusivos e importados”, ressaltou. Na Bahia, o empreendimento está instalado em Salvador [são duas unidades] e uma loja em Lauro de Freitas.

Alex Sandro enfatizou que a empresa priorizou a mão de obra local, sendo alguns dos colaboradores egressos do Carrefour.

Durante a visita no Paço Municipal, o secretário de Governo observou que Feira atrai moradores da microrregião que aqui fazem suas compras. “A Prefeitura de Feira se coloca à disposição e reiteramos que somos parceiros do empreendedor”.