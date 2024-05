Os Bambas do Nordeste, 49 anos de história do forró

Com a necessidade de inovar o Forró na década de 70, mas sem perder a essência, Abdias Filho (Diretor Artístico da Gravadora CBS RJ) convidou Jacinto Limeira para formar um conjunto com Baio, nascendo Os Bambas do Nordeste ☀️🌵

Os Bambas do Nordeste tinha em sua formação: Baio (Acordeon) Jorge Mota (Zabumba) Binha (Triângulo) e Jacinto Limeira (Voz e Trombone). Dessa união com o Cantor Trombonista, foram 03 décadas de amizade, 10 discos gravados e muitos arranjos utilizados em grandes canções.

Em 2020 é entregue ao IPHAN o Dossiê de Instrução Técnica da Solicitação de Registro das Matrizes Tradicionais do Forró como Patrimônio Cultural Brasileiro e na página 131 trás o reconhecimento como o Conjunto “Jacinto Limeira e Os Bambas do Nordeste”, grupo baiano fundado em 1975, agregou o Trombone ao trio Sanfona, Zabumba e Triângulo.